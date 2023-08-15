”Аренда” Крыма невозможна, ведь Россия быстро потребует стать владельцем — Данилов

Так называемая “аренда” украинского Крыма невозможна, ведь очень скоро Россия захочет стать владельцем полуострова.

Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют, — сказал он.

Отвечая на вопрос, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом, Данилов сказал, что Украине было достаточно автономии Крыма.

— Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, — подчеркнул секретарь СНБО.

Он выразил уверенность в том, что Украина сможет победить в войне и Россия потерпит поражение на нашей земле.

Также Данилов заявил, что международные партнеры не давят на Украину относительно мирных переговоров с РФ.

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