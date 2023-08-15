”Аренда” Крыма невозможна, ведь Россия быстро потребует стать владельцем — Данилов
Так называемая “аренда” украинского Крыма невозможна, ведь очень скоро Россия захочет стать владельцем полуострова.
Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
— Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют, — сказал он.
Отвечая на вопрос, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом, Данилов сказал, что Украине было достаточно автономии Крыма.
— Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, — подчеркнул секретарь СНБО.
Он выразил уверенность в том, что Украина сможет победить в войне и Россия потерпит поражение на нашей земле.
Также Данилов заявил, что международные партнеры не давят на Украину относительно мирных переговоров с РФ.
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