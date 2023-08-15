Подготовка к долговременной войне: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на $300 млн
Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд шведских крон (примерно $313,5 млн), состоящий преимущественно из боеприпасов и запчастей к ранее поставленным системам вооружений.
Об этом во вторник, 15 августа, во время пресс-конференции заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон, пишет Reuters.
— Мы должны подготовиться к тому, что это может быть долговременная война, и мы также имеем долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, в долгосрочной перспективе, — сказал он.
Агентство отмечает, что новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом поддержки, которую Швеция предоставляет Украине с начала войны, а общая стоимость такой помощи со стороны скандинавских стран составляет примерно до 20 млрд крон.
Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что на Западе начали думать о подготовке к контрнаступлению Украины в 2024 году, поскольку текущее наступление ВСУ может продолжаться еще много месяцев.
В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что разговоры западных партнеров Украины о якобы медленном продвижении украинских защитников демонстрируют непонимание войны.
Фото: Media Center Ukraine — Odesa
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло