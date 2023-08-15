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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Подготовка к долговременной войне: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на $300 млн

Подготовка к долговременной войне: Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на $300 млн

Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд шведских крон (примерно $313,5 млн), состоящий преимущественно из боеприпасов и запчастей к ранее поставленным системам вооружений.

Об этом во вторник, 15 августа, во время пресс-конференции заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон, пишет Reuters.

— Мы должны подготовиться к тому, что это может быть долговременная война, и мы также имеем долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, в долгосрочной перспективе, — сказал он.

Агентство отмечает, что новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом поддержки, которую Швеция предоставляет Украине с начала войны, а общая стоимость такой помощи со стороны скандинавских стран составляет примерно до 20 млрд крон.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что на Западе начали думать о подготовке к контрнаступлению Украины в 2024 году, поскольку текущее наступление ВСУ может продолжаться еще много месяцев.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что разговоры западных партнеров Украины о якобы медленном продвижении украинских защитников демонстрируют непонимание войны.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Источник: Reuters
Война в Украине, Підтримка України, Швеция
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