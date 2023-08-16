РФ пытается создать “большое наступление” под Купянском, чтобы отвлечь внимание от поражений на Юге – Коваленко

Оккупанты пытаются усилить наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, чтобы создать представление, будто у них все еще есть потенциал к наступлению.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, перегруппировка российских войск после отпора со стороны украинских защитников, является определенным тупиком для оккупантов.

— Активизация (наступления РФ на Лиманском направлении. — Ред.) наблюдалась еще с конца июня. Результат на Лиманском направлении — это фиаско наступления, которое еще не началось, — сказал он.

Коваленко говорит, несмотря на попытки россиян продвинуться и занять несколько сел на этом направлении, они были выбиты контратаками Сил обороны Украины, хотя враг использовал на этом направлении “достаточно мощный” потенциал.

— Сейчас действительно происходила перегруппировка. Они сконцентрировали так называемый основной ударный кулак на Купянск. Впрочем надо понимать, что если рассматривать группу (российских. — Ред.) войск Запад и Центр, сосредоточенных по линии Кременная-Сватово-Троицкое, а их основное направление это Лимано-Купянская ось… То все эти группы, то они преимущественно оборонительного функционала, – сказал он.

Александр Коваленко говорит, что россиянам все же удается держать оборону, но для наступления враг не имеет достаточного ресурса.

При этом эксперт говорит, что наступление россиян на этом направлении является, во-первых, демонстрацией того, что они все еще могут наступать, а, во-вторых, это попытка отвлечь внимание от Юга, реализуя что-то похожее на “большое наступление”. Кроме того, говорит он, россияне пытаются создать пропагандистский эффект, сравнивая Купянск с Бахмутом.

— Они таким образом, даже сейчас, сравнивают в своем информационном поле Купянск с Бахмутом. Они хотят создать такой фетиш Бахмуту, но по сравнению с Купянском. Почему? Потому что им надо отвлекать в своем информпространстве внимание на какие-то успешные наступательные действия. На Юге у них все достаточно проблематично, оборона трещит, и оттуда будут приходить не очень радостные новости для российского потребителя информационного фастфуда, — сказал Коваленко.

Ранее с похожей оценкой выступил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, который заявил, что оккупанты пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 538-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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