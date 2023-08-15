Распространяет пропаганду РФ: сообщено о подозрении “ректору” Луганского медуниверситета
Житель Луганска осуществлял антиукраинскую пропаганду и внедрял стандарты образования государства-агрессора. Ему под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, во время захвата части региона в 2014 году подозреваемый поддержал оккупационную власть. Работал так называемым главным врачом “государственного учреждения” “Луганский республиканский клинический онкологический диспансер ЛНР”.
— В ноябре 2022 года мужчина занял должность “ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки”. На сегодня вуз является “федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования и подчиняется Министерству здравоохранения РФ”. На этой должности он осуществляет антиукраинскую пропаганду и внедряет стандарты образования государства-агрессора, — говорится в сообщении.
Отмечается, что псевдоректор медуниверситета время от времени комментирует на камеры пропагандистских региональных и российских СМИ работу вуза и высказывается в поддержку президента страны-агрессора.
Зимой 2022 года он принял участие в “совещании с общеобразовательными и научными делегациями”, которое состоялось в российском Ростове-на-Дону.
Сейчас подозреваемый — член враждебной политической партии Единая Россия и один из лидеров сентябрьских “выборов в парламент ЛНР”. Находится под санкциями СНБО.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова