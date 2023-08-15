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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Распространяет пропаганду РФ: сообщено о подозрении “ректору” Луганского медуниверситета

Распространяет пропаганду РФ: сообщено о подозрении “ректору” Луганского медуниверситета

Житель Луганска осуществлял антиукраинскую пропаганду и внедрял стандарты образования государства-агрессора. Ему под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время захвата части региона в 2014 году подозреваемый поддержал оккупационную власть. Работал так называемым главным врачом “государственного учреждения” “Луганский республиканский клинический онкологический диспансер ЛНР”.

— В ноябре 2022 года мужчина занял должность “ректора Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки”. На сегодня вуз является “федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования и подчиняется Министерству здравоохранения РФ”. На этой должности он осуществляет антиукраинскую пропаганду и внедряет стандарты образования государства-агрессора, — говорится в сообщении.

Отмечается, что псевдоректор медуниверситета время от времени комментирует на камеры пропагандистских региональных и российских СМИ работу вуза и высказывается в поддержку президента страны-агрессора.

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Распространяет пропаганду РФ: сообщено о подозрении “ректору” Луганского медуниверситета

Зимой 2022 года он принял участие в “совещании с общеобразовательными и научными делегациями”, которое состоялось в российском Ростове-на-Дону.

Сейчас подозреваемый — член враждебной политической партии Единая Россия и один из лидеров сентябрьских “выборов в парламент ЛНР”. Находится под санкциями СНБО.

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