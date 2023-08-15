Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона Единые новости.
— В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сказал он.
Ковалев отметил, что украинские военные наступают южнее города Бахмут.
Вместе с тем войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки.
Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
— Продолжаются тяжелые бои. Всего в течение суток состоялось 15 боевых столкновений, — добавил спикер.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки РФ потеряла 7 танков, 29 артсистем и вертолет.
Источник: телемарафон
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