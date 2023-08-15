Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Рубль летит в пропасть: в ночь на 12 августа валюта РФ достигла отметки 100 за доллар
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона Единые новости.

— В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сказал он.

Ковалев отметил, что украинские военные наступают южнее города Бахмут.

Вместе с тем войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки.

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

— Продолжаются тяжелые бои. Всего в течение суток состоялось 15 боевых столкновений, — добавил спикер.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки РФ потеряла 7 танков, 29 артсистем и вертолет.

Читайте также
Попадание в детсад, предприятия и дома: последствия очередной ракетной атаки на Украину
Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте

Источник: телемарафон

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области
Окупаційні війська РФ
7 танков, 29 артсистем и вертолет: потери РФ за сутки
Знищена техніка Росії
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Ночью РФ запустила по Украине 28 крылатых ракет: силы ПВО сбили 16
бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые
Ставчани Львівська область
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь