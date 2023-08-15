Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП

В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Фото: Факти ICTV

Россия ночью 15 августа нанесла массированный удар по Украине, в том числе и крылатыми ракетами Х-101, которые были изготовлены в апреле этого года.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем. Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем, — подчеркнул он.

По его словам, санкции нужно усиливать, чтобы россияне не могли получать критические компоненты и изготавливать ракеты.

Читайте также
Ракетная атака на Украину: предварительно погибло 5 человек
удар по Івано-Франківщині

Ночью 15 августа РФ атаковала Украину 28 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, в том числе 4 Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, 20 ракетами Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации и 4 Калибрами. Силам ПВО удалось сбить только 16.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что не удалось уничтожить ракеты Х-22, которые атакуют по баллистической траектории.

Андрій Єрмак, Война в Украине, Офис президента, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Аренда” Крыма невозможна, ведь Россия быстро потребует стать владельцем — Данилов
Крим, Гніздо ластівки замок
Вслед за Польшей. В Латвии обнаружили призывы присоединиться к ЧВК Вагнера
В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
На Киевщине командиры Нацгвардии незаконно начислили себе почти 14 млн “боевых” премий
СБУ
Партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры с РФ – Данилов
Олексій Данілов
Видео
Путешествия
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь