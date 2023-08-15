В ракетах Х-101, выпущенных ночью по Украине, было до 30 иностранных микросхем – ОП
Россия ночью 15 августа нанесла массированный удар по Украине, в том числе и крылатыми ракетами Х-101, которые были изготовлены в апреле этого года.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем. Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем, — подчеркнул он.
По его словам, санкции нужно усиливать, чтобы россияне не могли получать критические компоненты и изготавливать ракеты.
Ночью 15 августа РФ атаковала Украину 28 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, в том числе 4 Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, 20 ракетами Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации и 4 Калибрами. Силам ПВО удалось сбить только 16.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что не удалось уничтожить ракеты Х-22, которые атакуют по баллистической траектории.
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