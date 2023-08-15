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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Украинские военные имеют право на подъемную помощь: что она предусматривает и как получить

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Фото: Getty Images

Украинские военнослужащие имеют право на различные льготы и социальные выплаты. Одна из таких — подъемная помощь.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает подъемная помощь для военнослужащих, кто может ее получить и как это сделать в 2023 году.

Подъемная помощь для военных 2023

На сайте информационного агентства Министерства обороны Украины АрмияІnform отмечают, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, подъемная помощь выплачивается в таких случаях:

  • При переезде военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный пункт. Помощь оказывается военным, проходящим службу по контракту, а также находящимся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава.
  • В связи с назначением на военную должность, зачислением в военное учебное заведение, срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев.
  • В связи с передислокацией воинской части.

Вопросы выплаты подъемной помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины регламентируются приказом Министерства обороны Украины №45.

Военнослужащим, призванным на военную службу после объявления в Украине мобилизации, подъемная помощь не выплачивается. Поскольку после демобилизации они возвращаются домой, откуда их призвали, то есть фактически место жительства у них не меняется.

Размер подъемной помощи

Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50% месячного денежного довольствия на каждого члена его семьи, переехавшего с ним на новое место военной службы.

В тексте приказа МОУ от 21 сентября 2022 года говорится, что размер подъемной помощи исчисляется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, установленных военнослужащему по новому месту военной службы на дату, когда он начал выполнение обязанностей по своей должности, или на дату прибытия к новому месту дислокации воинской части. А на членов его семьи — на дату регистрации рапорта военного о выплате подъемной помощи на членов его семьи, переехавших с ним в новое место военной службы.

— Кроме того, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и его семью выплачиваются суточные. Сейчас их размер составляет 300 грн на одного человека за каждый день пребывания в дороге. Суточные выплачивают как на военного, так и на каждого члена его семьи, переехавших на новое место службы.

Получить суточные можно при условии предоставления билетов, а в случае их отсутствия, суточные выплачиваются из расчета за одни сутки переезда.

Обратите внимание, что подъемное пособие выплачивается не более чем за два переезда в течение календарного года.

Как получить подъемную помощь в 2023 году

Если военный переезжает на новое место службы, то подъемная помощь и суточные выплачиваются на основании приказа командира воинской части с указанием в нем начисленной суммы к выплате.

Для получения выплат военнослужащий должен написать соответствующий рапорт.

— Обратите внимание, что командир, издающий приказ о выплате этого пособия, может организовать проверку данных о переезде членов семьи военнослужащего к его новому месту военной службы. Для этого будет создана комиссия, которая будет проверять правдивость факта переезда членов семьи военного.

Кроме рапорта, военный также должен предоставить пакет документов:

  • копии страниц паспорта с личными данными и регистрацией предыдущего и нового места жительства совершеннолетних членов семьи;
  • свидетельство о рождении детей, заверенных подписью военнослужащего;
  • справки кадрового органа о составе членов семьи военного, которые указаны в его личном деле.

Члены семьи военнослужащего, на которых может быть выплачена подъемная помощь — жена, дети, не достигшие совершеннолетия, дети, ставшие инвалидами до совершеннолетия независимо от возраста, родители или усыновители военнослужащего и его жены (мужа), достигшие пенсионного возраста или являющиеся лицами с инвалидностью.

— Военный имеет право обратиться для получения подъемной помощи в течение трех лет с момента приобретения такого права.

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Источник: АрміяInform

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