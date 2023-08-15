Воины, способные обеспечить Украине свободу: Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении, и пообщался с военными.

Об этом сообщается в Офисе президента Украины вечером 15 августа.

В частности, глава государства встретился с командующим оперативно-стратегической группировки (ОТГ) войск Таврия Александром Тарнавским и побывал в расположениях 3-й бригады оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана Нацгвардии, 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Магура, 117-й ОМБр, 15-й бригады оперативного назначения им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й ОМБр, 116-й ОМБр, а также на передовых пунктах управления 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ и 118-й ОМБр.

Президент заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, находящихся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.

В частности, военные подчеркивали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БпЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий.

Так, во время визита в расположение 47-й ОМБр, которая выполняет боевые задачи на Ореховском направлении, президент обсудил актуальные вопросы, решения, ход боевых действий и текущие потребности.

Во время посещения расположения 117-й ОМБр, бойцы которой выполняют задачи на Ореховском направлении, президент подробно обсудил с каждым командиром “все вопросы и потребности защитников”.

В частности, украинский лидер рассказал, что 118-я ОМБр находится среди тех бригад, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении и шаг за шагом решительно идут к необходимому результату.

После визита в передовой пункт управления 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Владимир Зеленский поблагодарил за защиту Украины на Ореховском направлении и подчеркнул, что украинские воины способны обеспечить Украине реальную свободу.

В частности, глава государства и командиры военных соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащение бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.

Президент дал поручение систематизировать запросы военных, учитывая также информацию, прозвучавшую вчера во время посещения ОТУ Соледар, вынести их на рассмотрение Ставки верховного главнокомандующего и передать иностранным партнерам Украины.

Напомним, накануне Зеленский посетил бригады, которые ведут контрнаступление на Соледарском и Бахмутском направлениях. Там президент также встретился с командирами бригад и обсудил текущие запросы военных и ситуацию на фронте.

Источник : Офис президента

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