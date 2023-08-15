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Илья Нежигай, редактор ленты

Замечания военных с передовой прозвучат на Ставке – Зеленский после визита на Запорожье

Замечания военных с передовой прозвучат на Ставке – Зеленский после визита на Запорожье
Фото: Офис президента

Комментарии военных относительно ситуации на передовой, которые были озвучены во время личных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, прозвучат во время заседания Ставки.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по итогам 15 июля.

Он начал с того, что сегодня продолжил визиты в боевые бригады, которые находятся на передовой.

— Вчера мы были в Донецкой области, сегодня — разные районы Запорожской области, территория работы ОСУВ Таврия, — сказал он.

Глава государства рассказал, что посетил не только военных на фронте, но и хирургическое отделение на передовой.

Президент подчеркнул, что после разговоров с командирами бригад и батальонов, все, о чем говорили военные, будет озвучено на Ставке верховного главнокомандующего.

— Когда такое общение — бригада за бригадой, и у всех реальный боевой опыт, то можно оценить ситуацию значительно глубже, увидеть, как конкретный опыт одной бригады может быть применен другими подразделениями и масштабирован на все наши Силы обороны, — сказал президент.

Он добавил, что важной темой обсуждения стала подготовка украинских военных и обеспечение бронетехникой и другим оборудованием.

— Подготовка воинов это также ответственность каждого командира. Важна мотивация людей. Это прямое следствие того, как учатся воевать, — сказал он.

Президент также получил отзывы военных, которые используют западную технику, полученную Украиной от партнеров. Кроме того, он отметил украинских защитников, которые берут трофеи на поле боя и используют российскую технику для уничтожения оккупантов.

Владимир Зеленский сообщил, что имел честь наградить украинских воинов: как солдат и сержантов, так и офицеров. Он добавил, что гордится каждым защитником и поблагодарил военных за шевроны.

Глава государства также поблагодарил всех, кто помогал с ликвидацией последствий последних атак РФ в Одессе, Харьковской области, Львове, Луцке, Днепре, Краматорске, Черкасской и Запорожской областях.

— Ежедневно должны помнить: шаги вперед наших воинов на передовой приближают безопасность и защиту для всех наших городов и сел. А чем больше силы у нашей ПВО, тем больше возможностей тыловых областей работать для обороны. Уже увеличиваем, в частности, военное производство — даже в таких условиях, как сейчас. И будем увеличивать, — сказал он.

Президент подчеркнул, что украинская цель очевидна: победа и обеспечение Украины силой, которая позволит гарантировать надежный мир.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Запорожье, Російська агресія
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