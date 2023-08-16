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Бедрак Виктория, редактор ленты

650 оккупантов, 11 танков и 24 артсистемы: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 255 570 своих военных, из них 650 оккупантов украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.08.23:

  • танков — 4324 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8380 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средств ПВО — 485 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),
  • крылатых ракет — 1404 (+17),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,
  • специальной техники — 773 (+4).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ готовит видео псевдоуспехов, чтобы поднять боевой дух своих военных.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Росія
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