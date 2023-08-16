650 оккупантов, 11 танков и 24 артсистемы: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 255 570 своих военных, из них 650 оккупантов украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 16.08.23:

танков — 4324 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 8380 (+10) ед,

артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,

РСЗО — 714 (+0) ед,

средств ПВО — 485 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 314 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),

крылатых ракет — 1404 (+17),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,

специальной техники — 773 (+4).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ готовит видео псевдоуспехов, чтобы поднять боевой дух своих военных.

Источник : Генштаб ВСУ

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