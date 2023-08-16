Этой ночью Воздушные силы уничтожили 13 дронов типа Shahed

Ночью 16 августа Воздушные силы ВСУ совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 13 ударных беспилотников Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей.

Указано, что дроны атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Пуски осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

— О последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация, — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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