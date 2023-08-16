Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Этой ночью Воздушные силы уничтожили 13 дронов типа Shahed

Этой ночью Воздушные силы уничтожили 13 дронов типа Shahed
Фото: Getty Images

Ночью 16 августа Воздушные силы ВСУ совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 13 ударных беспилотников Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей.

Указано, что дроны атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Пуски осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

— О последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация, — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Читайте также
РФ готовит видео псевдоуспехов, чтобы поднять боевой дух своих военных – Генштаб ВСУ
російські окупанти

Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Учебный год 2023/2024: в каком состоянии находятся школы и как будут учиться дети
Этой ночью Воздушные силы уничтожили 13 дронов типа Shahed
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму
Этой ночью Воздушные силы уничтожили 13 дронов типа Shahed
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Этой ночью Воздушные силы уничтожили 13 дронов типа Shahed
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь