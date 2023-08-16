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Бедрак Виктория, редактор ленты

Карта боевых действий на 16.08.2023 — ситуация на фронте

Карта боевых действий на 16.08.2023 — ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Где продолжаются боевые действия в Украине 16.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 16 августа 2023 года

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 501-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, ВСУ, Карта
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

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