Бедрак Виктория, редактор ленты
Карта боевых действий на 16.08.2023 — ситуация на фронте
Где продолжаются боевые действия в Украине 16.08.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 501-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко