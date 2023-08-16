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Валентина Чорна, редактор ленты

На Житомирщине злоумышленники требовали 190 тыс. грн с военного, угрожая убить беременную жену

Нацполиция
Фото: Нацполиция

В Житомирской области правоохранители задержали восемь участников преступной группировки, которые требовали 190 тыс. грн у военнослужащего ВСУ.

Когда денег не получили — нанесли ему многочисленные побои с применением спортивного снаряда. Также фигуранты угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военного.

Преступную деятельность организовали двое “криминальных авторитетов”, которые привлекли лиц с криминальным опытом.

Как уточнили в прокуратуре, в состав группировки входили жители Коростышевской городской ОТГ в возрасте 22-35 лет.

— Они силой и угрозами физической расправы заставляли жителей региона платить им деньги. Для запугивания потерпевших даже обустроили несколько так называемых пыточных в Коростышеве, в которых с ними “работали”, — сообщили в Нацполиции.

По местам жительства и в автомобилях фигурантов изъяли более 100 тыс. грн, почти €6 тыс., оружие, наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карты, “черновые” записи, другие вещи, имеющие значение для досудебного расследования.

Сейчас восьмерых участников группировки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрениях, в зависимости от роли и участия в преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства продолжается сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех участников группировки.

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Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора
Житомирская область, Нацполиция, Офис генпрокурора
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