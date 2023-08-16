Обманом хотел вернуть изъятые $350 тыс.: дело “бриллиантового прокурора” было передано в суд

В отношении бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимира Шапакина, который пытался обманом вернуть изъятые у него в ходе обыска более $350 тыс., завершено расследование со стороны правоохранителей.

Как сообщили в Госбюро расследований, обвинительный акт направлен в суд.

Речь идет о деле “бриллиантовых прокуроров”, в котором фигурируют экс-заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

В 2015 году Шапакин был уличен во взяточничестве в особо крупных размерах. Против него и Корнийца было возбуждено уголовное производство и сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Во время обысков у прокурора были изъяты крупные суммы денег в разных валютах, а у его “коллеги” нашли 102 бриллианта.

Сейчас это дело находится на рассмотрении суда. В то же время бывший прокурор решил противоправно вернуть себе деньги и для этого разработал целую преступную схему.

— В то время еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему ложный документ о том, что якобы он занял у предпринимателя $350 тыс. Причем этот договор займа был оформлен задним числом, — пояснили в ГБР.

На основании поддельного документа правоохранитель подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о возвращении принадлежащих ему валютных ценностей, изъятых в ходе проведения обысков.

После отказа прокуратуры в 2015 году он приостановил свои попытки вернуть деньги, но после начала полномасштабной агрессии бывший прокурор решил попробовать вернуть их еще раз.

Таким образом Шапакин пытался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине в своих корыстных целях, считают в ГБР.

Так, на этот раз, в июле 2022 года, злоумышленник обратился уже в суд с теми же поддельными документами. Суд оставил это заявление без рассмотрения.

Вместе с тем ГБР, получив сообщение суда о таком обращении, провело экспертизу документов и пришло к выводу, что время создания Договора займа, датированного 15 мая 2015 года, и Расписки (приложения к Договору займа) не соответствует датам, указанным в этих документах. Рукописный текст от имени экс-прокурора в Договоре займа, датированном 15 мая 2015 года, был выполнен в период 13-20 июля 2015 года (уже после обысков).

Таким образом, бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры обвиняется в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 (в редакции по состоянию на 22.07.2015), а также в представлении заведомо поддельных доказательств, совершенном из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 384) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет, а процессуальным руководством занимается Офис генерального прокурора.

Источник : ГБР

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