Обыскивают дома и проверяют телефоны: оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на Херсонщине

Россияне усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в период с 15 по 26 августа оккупанты запретили любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой.

— Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, которые имеют сим-карты украинских операторов, — говорится в сводке.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о в войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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