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Украина достигла того, что вторжение РФ останется стратегическим провалом — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Полномасштабное вторжение РФ в Украину — стратегический провал. Российский диктатор Владимир Путин должен четко осознавать бессмысленность продолжения агрессии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил, что на следующей неделе будет полтора года с начала полномасштабного вторжения России.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать нашу страну до тех пор, пока в Украине не будет установлен справедливый и прочный мир.

— Украинцы с помощью усилий и ресурсов союзников и партнеров во всем мире смогли отстоять основные принципы — суверенитет, территориальную целостность, независимость. Они достигли того, что вторжение России останется стратегическим провалом, — подчеркнул госсек США.

Он отметил, Вашингтон работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, чтобы помочь Киеву сдерживать и, при необходимости, защищаться от будущей агрессии РФ.

— Украина должна четко осознавать долговременный характер нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые будут предоставлять аналогичные обязательства Украине. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии, — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американский Конгресс оперативно утвердить дополнительное финансирование на $24,1 млрд для поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах.

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Источник: Госдеп США

Война в Украине, Росія, США, Украина
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