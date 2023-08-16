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Валентина Чорна, редактор ленты

В Украине предлагают разрешить печать книг российских авторов, осудивших агрессию РФ

читання книги
Фото: Unsplash

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает разрешить украинским издательствам печатать книги российских авторов, которые публично осудили агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Детектор Медиа со ссылкой на главу комитета Никиту Потураева.

Ранее к членам комитета обратилось издательство Клио, которое готовит к печати монографию об Иване Богуне авторства Татьяны Таировой-Яковлевой — российского историка, исследователя истории Украины XVI-XVIII ст. Среди ее работ — книги об Иване Мазепе, Колиивщине, периоде Руины и тому подобное.

Члены комитета поддержали предложение о разработке предложений изменений в законодательство.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 9568, который предусматривает внесение изменений в законы о поддержке книгоиздательского дела и стимулировании развития книгоиздания.

Законопроект предлагает выдавать гражданам Украины, которые достигли 14 лет и должны получать паспорт, сертификат на приобретение книг в бумажной и электронной форме.

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В Украине предлагают разрешить печать книг российских авторов, осудивших агрессию РФ

Война в Украине, Книги
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В Украине предлагают разрешить печать книг российских авторов, осудивших агрессию РФ
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