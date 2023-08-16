В Украине предлагают разрешить печать книг российских авторов, осудивших агрессию РФ
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает разрешить украинским издательствам печатать книги российских авторов, которые публично осудили агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает Детектор Медиа со ссылкой на главу комитета Никиту Потураева.
Ранее к членам комитета обратилось издательство Клио, которое готовит к печати монографию об Иване Богуне авторства Татьяны Таировой-Яковлевой — российского историка, исследователя истории Украины XVI-XVIII ст. Среди ее работ — книги об Иване Мазепе, Колиивщине, периоде Руины и тому подобное.
Члены комитета поддержали предложение о разработке предложений изменений в законодательство.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 9568, который предусматривает внесение изменений в законы о поддержке книгоиздательского дела и стимулировании развития книгоиздания.
Законопроект предлагает выдавать гражданам Украины, которые достигли 14 лет и должны получать паспорт, сертификат на приобретение книг в бумажной и электронной форме.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко