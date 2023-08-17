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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 17.08.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 17.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 17 августа 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-й день. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Карта
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Карта боевых действий на 17.08.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
Карта боевых действий на 17.08.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Карта боевых действий на 17.08.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Карта боевых действий на 17.08.2023 — ситуация на фронте
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