Бедрак Виктория, редактор ленты
На Бахмутском направлении уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
Утром на Бахмутском направлении украинским воинам удалось уничтожить российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Он также поблагодарил подразделение ЗРВ Воздушных сил за успешную боевую работу.
Под утро оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами, в результате обесточены два населенных пункта.
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко