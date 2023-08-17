На карте тревог в Николаевской области появилась радиационная угроза: в чем причина
Сегодня в 9:55 на карте воздушных тревог в Николаевской области появилась отметка радиационной угрозы. В ОВА предупредили, что это учения.
Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram сообщил, что 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите.
– Во время учений планируется отработка практических мероприятий по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов, – написал он.
Ким отметил, что в ходе отработки возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения на территории Вознесенского района.
– Все мероприятия носят учебный характер, – подчеркнул глава ОГА.
Напомним, следить за уровнем радиационного фона в Украине можно с помощью онлайн-карты.
Карта SaveEcoBot в режиме онлайн поможет узнать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха, а также пожары по всей Украине.
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