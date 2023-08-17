Преемник Стрелы-10: что известно о российском ЗРК Сосна и его характеристиках

Несколько дней назад военный аналитик Роб Ли сообщил в Twitter, что украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Сосна.

Ли опубликовал видео, на котором несколько дронов-камикадзе врезаются в ЗРК Сосна-Р. Однако аналитики проекта Ukraine Weapons Tracker заявили, что на самом деле ВСУ уничтожили не Сосну-Р, а комплекс Стрела-10.

Позже Боб Ли удалил свой пост в Twitter.

Что известно о российском зенитно-ракетном комплексе Сосна, а также о его характеристиках и особенностях, Факты ICTV спросили у военного эксперта Олега Жданова.

ЗРК Сосна: что известно о комплексе

Сосна — зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для защиты воинских подразделений от атаки с воздуха в любых видах боя. Разработкой ЗРК занималось акционерное общество КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана.

Проектирование Сосны началось в 2005 году, первые испытания прошли в 2013 году, а на вооружение ЗРК взяли в июне 2019 года.

Вообще Сосну разрабатывали как преемницу ЗРК Стрела-10 (это советский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах).

По словам военного эксперта Олега Жданова, неудивительно, что военные аналитики перепутали эти комплексы, ведь они очень похожи. Хоть, на первый взгляд, Сосна очень похожа на ЗРК Панцирь, однако у нее нет радара. Дело в том, что этот комплекс классом ниже Панциря.

У Стрелы-10 нет РЛС, поэтому конструкторы решили, что без радара может обойтись и Сосна. Ракетное вооружение ЗРК Сосна размещено в пусковой установке на гиростабилизированной платформе, где также размещено другое оборудование: теле- и две тепловизионные оптические системы, лазерный дальномер, аппаратура управления ракетой.

— ЗРК Сосна тактический, близкого радиуса действия. Предназначен для защиты переднего края линии фронта или в районах сосредоточения. На самом деле существенных различий между ЗРК Сосна и Стрела-10 почти нет, — говорит Жданов.

По словам эксперта, ЗРК Сосна имеет такую же пусковую установку, что и Стрела-10, а еще 12 зенитных управляемых ракет и немного увеличенную дальность действия: по самолетам — 16-30 км, по вертолетам — 10-14 км.

— Также россияне заявляют, что Сосна может сбивать крылатые ракеты. Но этот факт не проверен, ведь кроме испытаний это нигде не проверялось, — отмечает военный эксперт.

Зенитная ракета Сосны — двухступенчатая, с лазерным наведением. Дальность пуска достигает 10 км, а максимальная высота — 5 км. Ракета достаточно легкая, ведь вместе с транспортно-пусковым контейнером весит 42 кг. Это позволило разместить на боевой машине целую дюжину ракет в двух пакетах.

Однако имеет Сосна весомый минус — ЗРК не имеет траспортно-заряжающей машины. То есть перезаряжать комплекс нужно вручную силами экипажа. Экипаж, кстати, состоит лишь из двух человек – оператора и механика-водителя. Чтобы перезарядить Сосну, им вдвоем нужно будет перетягивать и поднять на высоту почти полтонны груза.

— Сегодня Сосна не находится в массовом производстве. Поэтому на поле боя эта машина редкая. Количество этого ЗРК очень мало. Вообще у РФ есть такая “особенность”: они разрабатывают какой-то образец, делают несколько единиц, поставляют их в войска и делают из этого большую рекламу. Однако на самом деле таких образцов очень мало. Так же случилось и с ЗРК Сосна, — добавляет эксперт.

Технические характеристики

Максимальная скорость ракеты — 900 м/с.

Система наведения — лазерная лучевая.

Зоны поражения по дальности: 1,3-10 км.

Зона поражения по высоте: 0,002-5 км.

Экипаж: два человека — оператор и водитель.

Время реакции — 5 сек.

Время на перезарядку — 10 мин.

Вооружение — 12 зенитных управляемых ракет.

Фото: Милитарный

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