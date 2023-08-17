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Марта Бондаренко, редактор ленты

Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор

Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
Фото: Getty Images

Сегодня утром 17 августа в районе Роботино в Запорожье воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ВСУ обнаружила вражеский Аллигатор. Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена, отметили наши бойцы.

Это уже восьмой сбитый вертолет Ка-52 на счету 47 отдельной механизированной бригады

Стоимость такого вертолета составляет около $16 млн.

Напомним, что сегодня, 17 августа, на Бахмутском направлении украинские воины также уничтожили вертолет Ка-52.

Война в Украине, Гелікоптер, Запорожская область
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Олег Корниенко
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Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
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Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
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Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
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Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
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