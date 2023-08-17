Один пуск из ПЗРК: в Запорожской области уничтожили российский вертолет Аллигатор
Сегодня утром 17 августа в районе Роботино в Запорожье воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор.
Об этом сообщает пресс-служба бригады.
Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ВСУ обнаружила вражеский Аллигатор. Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена, отметили наши бойцы.
Это уже восьмой сбитый вертолет Ка-52 на счету 47 отдельной механизированной бригады
Стоимость такого вертолета составляет около $16 млн.
Напомним, что сегодня, 17 августа, на Бахмутском направлении украинские воины также уничтожили вертолет Ка-52.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко