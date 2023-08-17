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Валентина Чорна, редактор ленты

Обновление данных в ТЦК не означает дальнейшую мобилизацию — Маляр

Ганна Маляр

Обновление данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматах) не означает дальнейшую мобилизацию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Основное, к чему мы призываем — это просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это вовсе не означает, что человек будет после этого мобилизован или его “возьмут на карандаш”, потому что он уже туда пришел, — сказала Маляр во время презентации в Military Media Center информационной кампании под названием Обновляй данные в ТЦК.

Она отметила, что это процедура, которую каждый, кто состоит на учете, по закону должен пройти, потому что “мы все ответственные люди и каждый из нас должен понимать, что в стране война, и каждый из нас должен по крайней мере выполнять свой долг”.

— Если человек обновит свои данные — это облегчит работу ТЦК, мы снимем часть и коррупционных рисков в этой ситуации. И вообще нужно четко понимать, что не все мобилизованные — это люди, которые выполняют боевые задачи. Есть потребность во всех специальностях, но ключевая задача — это обновить данные, чтобы государство должным образом имело эту информацию в своем распоряжении, — сказала Маляр.

Также заместитель министра обороны добавила, что в этой ситуации важно доверие между гражданами и ТЦК, “сейчас мы делаем шаг навстречу к установлению этого доверия”.

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Источник: Military Media Center 

Фото: Military Media Center

Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія
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