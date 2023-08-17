Первое украинское судно с зерном прошло через новый украинский гумкоридор — Зеленский

Вечером 16 августа первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор. Сейчас оно движется в направлении Босфора.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор, — написал глава государства.

Он напомнил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора, а та “в очередной раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции”.

— Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания — фундаментальные принципы международных отношений, — отметил Зеленский.

Напомним, что сегодня, 16 августа, из порта Одессы 16 августа отправилось первое судно с украинским продовольствием, которое воспользовалось временным коридором через месяц после выхода РФ из зернового соглашения.

Фото: Александр Кубраков

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