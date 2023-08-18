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Планируем Форум оборонных индустрий как первую фиксацию достижений нашего ОПК – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Осенью в Украине впервые состоится Форум оборонных индустрий. Это масштабное событие, которое объединит украинских и иностранных производителей оружия.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества – для того, чтобы иметь соответствующий арсенал защиты от любого террора.

— Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А еще, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе, — сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства.

— Открытие переговоров — уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз, — сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто сражается ради Украины и работает ради обороны.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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