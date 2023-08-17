Соль для всей Украины: стало известно, сколько млн тонн можно добывать на Закарпатье

Запасы каменной соли в Тереблянском месторождении на Закарпатье составляют не менее 15,5 млн тонн.

Об этом сообщил руководитель Закарпатской ОВА Виктор Микита со ссылкой на предварительные данные геологических исследований.

– После предварительных геологических исследований и апробации Тереблянского соляного месторождения в 2015 году зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объемом 15,5 млн тонн по категории С1 и 505,4 млн тонн с неопределенным промышленным значением по категории С2, — отметил он.

Залежи каменной соли находятся на глубине от 30 до 500 м. До 2026 года, после освоения месторождения, там можно будет добывать до 300 тыс. тонн в год, в том числе 80 тыс. тонн соли Экстра.

Также есть перспектива нарастить объем добычи, если будут достроены перерабатывающие мощности.

По предварительным расчетам, уже к концу 2023 года предприятия могут получить техническую соль для содержания дорог во время зимы.

А в перспективе Тереблянское месторождение сможет на 100% обеспечить эти потребности Украины. По словам Микиты, это критически важно, “учитывая колоссальный рост рыночной цены на данный продукт”.

Как известно, разработка соляного месторождения на Закарпатье происходит в рамках инвестиционного соглашения с ООО Катион Инвест. Ожидается, что в будущем оно сможет обеспечить 100% потребностей Украины в соли. Например, потребности государства в технической соли составляют около 450 тыс. тонн в зимний сезон.

Первая соль в Тереблянском месторождении была добыта 28 июля этого года.

Ранее ключевым поставщиком соли для Украины было предприятие Артемсоль. Оно расположено в городе Соледар (Донецкая область), который сейчас временно оккупирован, и из-за боевых действий остановилось.

К годовщине полномасштабной войны Артемсоль выпустило лимитированную партию соли. Средства от продажи планировали передать на армию дронов для украинской разведки.

Источник: Закарпатская ОВА

Фото: Закарпатская ОВА

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