Силы обороны закрепились в Урожайном, но оккупанты пытаются штурмовать — Нацгвардия
Подразделения Национальной гвардии закрепились на достигнутых рубежах после освобождения поселка Урожайное Донецкой области. Однако россияне не оставляют попыток вернуть себе утраченные позиции.
Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович.
На Бердянском направлении в течение недели минометные подразделения 2 Галицкой бригады, а также подразделения 31 бригады и 32 полка Нацгвардии обеспечивали поддержку Сил обороны, благодаря чему штурмовым группам удалось зайти и освободить Урожайное.
Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного поселка.
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