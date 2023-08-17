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Марта Бондаренко, редактор ленты

В селе на Запорожье оккупанты забрали гражданский дом под госпиталь

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Фото: Depositphotos

На оккупированном Запорожье в селе Шевченковское российские захватчики в одном из гражданских домов обустроили свой госпиталь — лечат раненых.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Известно, что в этом доме на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.

Это далеко не первый населенный пункт Запорожской области, где россияне на скорую руку обустраивают свои госпитали.

Заметим, что оккупанты обустраивают госпитали в неприспособленных для этого местах: детских садах, лагерях или же полностью забирают поселковые больницы. Часто местное население не имеет доступа к медицинской помощи, потому что в больнице одни оккупанты.

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Ранее сообщалось, что в поселке Михайловка Запорожской области оккупанты поселили в местной школе 100 своих военнослужащих.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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