В селе на Запорожье оккупанты забрали гражданский дом под госпиталь

На оккупированном Запорожье в селе Шевченковское российские захватчики в одном из гражданских домов обустроили свой госпиталь — лечат раненых.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Известно, что в этом доме на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.

Это далеко не первый населенный пункт Запорожской области, где россияне на скорую руку обустраивают свои госпитали.

Заметим, что оккупанты обустраивают госпитали в неприспособленных для этого местах: детских садах, лагерях или же полностью забирают поселковые больницы. Часто местное население не имеет доступа к медицинской помощи, потому что в больнице одни оккупанты.

Ранее сообщалось, что в поселке Михайловка Запорожской области оккупанты поселили в местной школе 100 своих военнослужащих.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.