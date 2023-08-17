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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина просила помощь Румынии из-за рекордного потребления электричества

електроенергія
Фото: Pixabay

В среду, 16 августа, в Украине был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии. В связи с этим пришлось обращаться за аварийной помощью к Румынии.

Об этом сообщили в компании Укрэнерго.

– 16 августа в энергосистеме в 21:00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был 19 июля, — отмечается в сообщении.

В некоторых областях солнечные электростанции производили меньше электричества вечером из-за облачной погоды и уменьшения светового дня. А потребление в этот период суток было самым высоким.

Объем импорта в тот момент был недостаточным для компенсации разницы между потреблением и производством электроэнергии. Именно поэтому Укрэнерго брало аварийную помощь от энергосистемы Румынии с 19:00 до 22:00 общим объемом 1200 МВт-час (т.е. 400 МВт каждый час).

В компании подчеркнули, что аварийная помощь – “это последний инструмент преодоления дефицита мощности в энергосистеме”. К тому же стоимость такого электричества является высокой.

На сегодняшний день в утренние и вечерние часы происходит импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Максимальная мощность составляет до 645 МВт.

В то же время, Украина не экспортирует электроэнергию.

В настоящее время проводятся ремонты на многих тепловых и гидроэлектростанциях, на некоторых энергоблоках АЭС. Их хотят максимально восстановить до нового отопительного сезона, когда потребление электроэнергии значительно возрастет.

– Поэтому в энергосистеме очень ограничены возможности для покрытия высокого потребления, – уточнили в Укрэнерго.

В компании призывают граждан бережно потреблять электричество:

  • выключать мощные электроприборы или включать их поочередно;
  • переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;
  • выключать свет, выходя из помещения.

По данным Укрэнерго, ремонтные бригады уже восстановили до 80% электросетей. Два объекта удалось ввести в работу с нуля.

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Лампа - світло

Источник: Укрэнерго

электроэнергия, освітлення, Укренерго
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