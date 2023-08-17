Украина решает логистические проблемы гораздо лучше, прорыв ВСУ может произойти до конца 2023 года — Forbes

Силы обороны Украины, в рамках контрнаступления, могут получить существенные успехи на поле боя еще до конца текущего года.

Как отмечает Forbes, украинские защитники уже имеют успехи, среди которых деоккупированные населенные пункты и многочисленные поражения складов и командных центров врага.

Впрочем, продвижение украинских военных не такое быстрое, как этого ожидали на Западе.

Как пишет Forbes, Силы обороны Украины делают на фронте невероятные вещи и закладывают основу для прорыва.

— В целом, достижения Украины на поле боя являются невероятными. Было бы легко критиковать Украину за неспособность вести современную и надлежащую “общевойсковую” борьбу на поле боя, за неспособность объединить все инструменты поля боя в срежиссированный концерт уничтожения. Но тот факт, что Украина воюет, продвигается вперед и готовит почву для прорыва позже осенью… является просто невероятным военным подвигом, — пишет Forbes.

Издание отмечает, что Украина ведет войну со сравнительно небольшой армией.

— Украинские фронтовые войска ужасно растянуты, они вынуждены удерживать ужасающую 600-мильную линию фронта, где они сталкиваются с подготовленной российской обороной. И именно там идут ожесточенные бои. Требования безопасности на длинной границе Украины, граничащей с Россией на востоке и враждебной Беларусью на севере, требуют еще больше войск, — говорится в материале.

В то же время, как пишет Forbes, Украина не беспокоится о мрачной статистике по количеству сил России по сравнению с украинскими Силами обороны.

— Сейчас страна ведет успешное наступление. Но задача впереди будет монументальной. Даже если Украина посвятит каждого военнослужащего, находящегося на действительной военной службе, надлежащей общевойсковой атаке, украинским кадровым войскам, насчитывающим около 333 тыс. “фронтовиков”, будет трудно продвигаться вперед, — отмечает издание.

Forbes указывают на сложность российских укреплений на оборонительной линии, которые трудно прорвать “только военным подвигом”.

— Если Украина сможет прорваться этой осенью, прорваться к Азову и, возможно, захватить Крым, то она сделает нечто грандиозное — резко сократит фронт боевых действий, — говорится в материале.

В то же время сложность такой задачи заключается в том, что украинская армия ведет наступление, одновременно продолжая подготовку. Согласно сообщению PBS, около 41 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку на Западе. Но это, признает издание, является небольшим количеством войск.

Forbes пишет, что ВСУ сегодня получают помощь от многих стран, что значительно усложняет логистику. Несмотря на это, издание указывает, что переход бывших стран Варшавского договора на стандарты вооружения НАТО занимал десятилетия, тогда как в Украине это произошло “за одну ночь под постоянным обстрелом и с недостаточными объемами помощи”.

— Сейчас ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. А кроме боеприпасов надо поддерживать всю эту технику в боевом состоянии. Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы себе представить любой аналитик, — отмечает издание.

В материале Forbes подводится итог мыслью, что сегодня голосам с Запада, которые недовольны темпами контрнаступления ВСУ, вместо того, чтобы жаловаться, “друзьям Украины стоило бы отпраздновать достижения Украины на сегодняшний день”.

Более того, партнеры Украины должны прилагать больше усилий, чтобы достичь украинской победы: стандартизируя оборудование, улучшая тренировочные возможности Украины, повышая летальность скромных сил Украины и, в конце концов, подрывая способность Москвы поддерживать бойцов на фронте.

Источник : Forbes

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