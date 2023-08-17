Украинское контрнаступление продвигается вперед благодаря кассетным боеприпасам США — CNN

Украинские морские пехотинцы второй раз за две недели продвинулись на юго-восточных рубежах фронта к ключевому портовому городу Мариуполю, причем отвоеванию села Урожайное, судя по всему, частично способствовало применение украинской стороной кассетных боеприпасов.

Об этом пишет американский телеканал CNN.

Издание указывает на появление кадров с беспилотника, на которых видно, как десятки российских военнослужащих бегут на юг села Урожайное. По словам двух экспертов по вооружениям, изучивших видеозаписи этих инцидентов, россияне были подвергнуты обстрелу, по-видимому, кассетными боеприпасами. Эксперты, с которыми говорили CNN, не пожелали назвать себя, обсуждая деликатный вопрос.

Украинский командир штурмовой роты с позывным Дикий сказал о российском разгроме: Очень много погибло, особенно когда они начали бежать.

На видеозаписях видно, как десятки российских военнослужащих бегут по открытой дороге, видимо, вынужденные использовать асфальт, поскольку прилегающие поля и деревья были заминированы, сказал Дикий. Россияне также собирались в большом количестве в домах, которые затем подвергались артиллерийскому обстрелу.

— Многие из них погибли, — сказал Дикий, добавив, что в боях использовались минометы и танки.

Украинский военный не стал комментировать применение кассетных боеприпасов.

На видеозаписях с беспилотников также видно, как украинский танк в одиночку атакует российские позиции, ведет огонь и тащит за собой трос, на котором закреплена взрывчатка для разминирования. Заряды детонируют, когда танк отворачивает от боестолкновения, обеспечивая беспрепятственное продвижение следующих подразделений через минные поля, которые приносят значительные потери.

По словам американских чиновников, поставка кассетных боеприпасов украинским военным предшествовала серьезным этическим дебатам в администрации президента США Джо Байдена. При всей своей эффективности против пехоты на открытой местности это оружие разбрасывает мелкие суббоеприпасы, которые часто не детонируют и могут представлять опасность по остаточному принципу для гражданского населения в течение десятилетий.

Более 100 стран мира запретили применение кассетного оружия в соответствии с договором, однако Украина, Россия и США не подписали этот международный договор.

Американские военные утверждают, что модели, которые они поставляют Украине, имеют улучшенный показатель “неразрываемости”, при котором только 2,5% из них не детонируют при рассеивании, хоть такие показатели и вызывают скепсис у критиков данного вида боеприпасов.

Для сравнения, у российского кассетного оружия, которое также использовалось во время вторжения в Украину, по заявлениям западных официальных лиц, процент неразорвавшихся снарядов составляет 30%.

Украинские военные подтвердили, что американское оружие используется на фронте, но отказались сообщить подробности.

CNN не удалось подтвердить, что устройства, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы в видеозаписях из Урожайного, являются оружием, поставленным США. Считается, что Украина производит несколько подобных устройств внутри страны, которые могут использоваться на фронте.

Источник : CNN

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