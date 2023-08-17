Зеленский утвердил указом замену областных военкоматов на боевых офицеров
Президент Украины Владимир Зеленский приказал заменить всех областных военкомов на офицеров, участвующих в боевых действиях.
Об этом говорится в указе главы государства, который был опубликован на сайте Офиса президента Украины.
— Рекомендовать главнокомандующему Вооруженных сил Украины принять решение относительно пребывания на должностях руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины, прекратив практику их ротаций. Назначать по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок, оперативно-стратегических группировок войск (сил) на должности руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях, и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины, — говорится в указе.
Тем самым президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Контроль за выполнением решения был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Также Зеленский приказал Генпрокуратуре, НАПК и ГБР и в дальнейшем осуществлять проверки военкоматов.
— Рекомендовать Офису генерального прокурора вместе с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и Государственным бюро расследований принять в месячный срок дополнительные меры по противодействию совершению должностными лицами территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины коррупционных и других уголовных правонарушений, — говорится в документе.
Что предшествовало
Указу президента предшествовал ряд разоблачений руководства областных руководителей ТЦК и СП, в которых были зафиксированы необоснованные доходы. К выяснению источников обогащения военкомов были привлечены правоохранительные органы.
Так, например, одним из самых резонансных стал случай с руководителем Одесского военкомата Евгением Борисовым, у которого журналисты обнаружили недвижимость в Испании и ценный автопарк.
Вместе с Борисовым дурную славу снискал и военком Днепропетровской области, которого правоохранители подозревают в незаконном обогащении, поскольку он во время полномасштабной войны оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.
Эти и другие случаи побудили военно-политическое руководство государства начать проверки областных военкоматов Украины.
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