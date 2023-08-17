ВСУ уничтожили пост наблюдения Гренадер и тепловизионный комплекс оккупантов Муром
Вооруженные силы Украины показали, как уничтожали автономный пост технического наблюдения Гренадер и комплекс видеотепловизионного наблюдения Муром российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в Тelegram-канале ОК Север.
— Вражеская техника и личный состав добавились к перечню потерь россиян в войне с Украиной. В частности, АПТС Гренадер и тепловизионный комплекс Муром, — говорится в комментарии под видео.
Напомним, утром 17 августа в районе Роботино в Запорожье воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор. Стоимость такого вертолета составляет около $16 млн.
В этот же день ВСУ уничтожили еще один вертолет Ка-52 ВСУ на Бахмутском направлении.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко