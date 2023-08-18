Почему РФ часто поднимает в небо носители Кинжалов, но не запускает — объяснила Гуменюк

Вчерашние частые взлеты российских истребителей без пусков Кинжалов могут быть связаны с разведкой и подготовкой агрессором к следующим атакам.

Об этом заявила в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новини Яны Брензей.

— Вероятнее всего, происходят мероприятия слаживания, выверки позиций, в частности подъемы самолетов всегда связаны с выявлением систем ПВО. То есть враг может собирать активно информацию, — подчеркнула она.

В целом, по ее словам, сейчас разведывательная активность оккупантов на Юге достаточно высока — за минувшие сутки, например, на Николаевщине дважды уничтожали дроны типа Мерлин.

— И залет так глубоко за линию фронта как раз свидетельствует о том, что проверяется наличие и готовность систем ПВО… И это может свидетельствовать об определенной подготовке, и аналитики отметили, что тяготение к сакральным датам у россиян сохраняется. 23-24 августа им может не давать покоя, и они попытаются не давать покоя и нам, — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что враг значительно уменьшил количество обстрелов, а это свидетельствует о проблемах с поставками боеприпасов благодаря огневой работе Сил обороны Юга.

Накануне в РФ четыре раза взлетали МиГи – носители Кинжалов, и каждый раз по всей Украине объявлялась масштабная воздушная тревога, но пуски не фиксировались.

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