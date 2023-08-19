Козлы отпущения: в ГУР объяснили, почему в России стали чаще умирать высокопоставленные военные

Смерти среди высокопоставленных российских кадровых военных являются продолжением ведения Кремлем политики, которую завещал еще советский диктатор Иосиф Сталин.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, несколько смертей высокопоставленных военных руководителей подряд являются “классическими интригами внутри диктаторского режима, который сам себя поедает”.

— Ищут крайних за провалы, за невыполненные обещания, за потери в живой силе и технике, за падение в экономике. Крайними в этой ситуации выглядят назначенные сегодня козлами отпущения именно кадровые военные. То есть не те, кто принимал преступные политические решения, не те, кто получал от этого определенную выгоду, не пропагандисты и не те, кто обслуживал режим Путина. Именно кадровые военные. В принципе, это можно было предвидеть, потому что в российской истории это неоднократно случалось, — сказал он.

Андрей Юсов говорит, что кумир действующего президента России советский диктатор Иосиф Сталин “ровно так и делал” в отношении кадровых военных во времена СССР.

— Другое дело, что российские кадровые военные позволили так с собой поступать и привели себя к такому состоянию, — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что взрывы в Москве и других городах России происходят регулярно, а вероятными целями, которые было бы некорректно уточнять, являются все структуры государства-агрессора, которые помогают Кремлю в ведении войны против Украины.

В то же время Юсов назвал нормальным, что в тех условиях, когда Россия идет с войной в Украину, война приходит не только на украинскую территорию, но и в города РФ.

— Путинский режим оставил Москву незащищенной. А это они еще с НАТО не воюют, что говорить о более масштабных вещах. Так или иначе это влияет на зазомбированное российское население, на российские элиты, которые значительно меньше зазомбированы, но руки у них также в крови и заинтересованы они в каких-то других общих вещах с правящим режимом (в России, — Ред.). Дальше будет, пока они не оставят украинскую землю, — сказал он.

Напомним, 16 августа в Москве умер российский генерал-полковник Геннадий Жидко, который уже во время российского вторжения был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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