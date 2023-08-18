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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Добавила 15 россиян и 3 учреждения: Канада расширила санкции против РФ

Добавила 15 россиян и 3 учреждения: Канада расширила санкции против РФ
Фото: Pixabay

Канада добавила в санкционный список 15 россиян и три учреждения, ответственные за нарушение прав человека в России.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

— Канада вводит новые санкции против 15 российских физических и трех юридических лиц, реагируя на рост количества нарушений прав человека и поддерживаемого государством насилия, направленных против политических оппонентов и критиков на фоне попыток России подавить внутреннее инакомыслие, — говорится в заявлении.

Отмечается, что под ограничения попали “высокопоставленные чиновники российского правительства, судебных и следственных органов, а также финансируемые федеральным бюджетом суды, в частности печально известный Басманный районный суд, непосредственно вовлеченный в нарушения прав человека лидеров российской оппозиции, в том числе Владимира Кара-Мурзы, Алексея Навального и других граждан России”.

— Режим Путина многократно демонстрировал свою готовность использовать все имеющиеся методы для принуждения к молчанию политических оппонентов и критиков, а также насильно подавлять внутреннюю оппозицию. Это стало еще более очевидным после начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку волна внутренних репрессий против антивоенных протестов и критики, а также контроль над потоком информации о войне позволили Кремлю продолжать осуществлять бесчисленные зверства против украинских гражданских, — отметили в МИД.

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим запрещается въезд в страну.

Напомним, что 16 августа Минфин США ввел санкции против компаний, которые помогали уклоняться России от санкций.

Война в Украине, Канада, Росія, санкції, Санкції проти Росії
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