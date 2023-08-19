Готовим мощные вещи для усиления Украины — Зеленский

Власти Украины работают, чтобы накануне Дня Независимости Украина сделала “шаг в круг самых крепких государств мира”.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 18 августа.

Он начал с того, что хоть сегодня и пятница, но на этой неделе еще рано подводить итоги рабочих дней.

— Готовим мощные вещи для Украины, усиление нашего государства, наших воинов. Сегодня и вообще на этой неделе именно такая задача — главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности для нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров. Мы делаем все, чтобы накануне Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг самых крепких государств мира, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что команда президента сейчас работает особенно интенсивно.

— Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже вместе не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение, — сказал он.

Глава государства добавил, что Украина на этой неделе имеет важные дипломатические успехи:

К декларации G7 по безопасности гарантий Украине по состоянию на сегодня присоединилось уже 18 государств;

Уже 63 дипломатические миссии работают ради реализации пунктов Формулы мира;

Идет работа по приближению открытия переговоров о членстве в Европейском Союзе.

— Сегодня начал день с содержательного селекторного совещания. Как и всегда, фронт — первый вопрос. Доклады военных. Ситуация на передовой. Доклады чиновников по поставкам оружия и боеприпасов. Доклад Службы безопасности Украины по “военкомам” и коллаборационистам, — рассказал президент.

Отдельно Зеленский заслушал доклад Пограничной службы, МИД, разведки по отношению к нашим гражданам — переселенцам, которые находятся в разных странах, а также по визовым режимам.

— Руководители по направлениям получили соответствующие задания. Права граждан Украины должны быть гарантированы, — сказал он.

В конце обращения глава государства подчеркнул, что следующая неделя — время важных для Украины мероприятий.

— Ни одного дня подготовки мы не потеряем. Ни одного результата для Украины не упустим. Ежедневно мы работаем. Ежедневно добавляем Украине силы. И я благодарю каждого и каждую, кто действует так же, — сказал он.

Источник : Офис президента

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