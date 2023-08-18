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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Налоги на импорт тепловизоров и антидронових ружей отменены – Зеленский подписал закон

Налоги на импорт тепловизоров и антидронових ружей отменены – Зеленский подписал закон
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский утвердил своей подписью законопроекты, которыми предусматривается отмена налогов на импорт антидронових ружей и тепловизоров.

Это следует из данных, обнародованных на сайте Верховной Рады Украины.

Так, президент Украины подписал закон №9467, который освобождает импорт на перечень товаров от НДС, а закон №9468 — отменяет ввозную пошлину.

Соответственно, налоги на ввоз были отменены для:

  • тепловизионных биноклей;
  • монокуляров и бинокуляров;
  • приборов ночного видения (биноклей и монокуляров);
  • дальномеров;
  • антидронових ружей.

Указанный законопроект был принят Верховной Радой еще 28 июля.

Ранее властями Украины были отменены налоги на импорт для большинства видов оружия.

Перед этим Кабинетом министров Украины был также упрощен импорт комплектующих запчастей для военной техники, благодаря чему ее теперь смогут ремонтировать на любом предприятии с соответствующими мощностями.

Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада, Владимир Зеленский, Закон
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