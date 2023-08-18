Ракетная опасность на Запорожье: в области сообщают о взрывах
Ночью 18 августа во время воздушной тревоги в Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили жители в местных Telegram-каналах, официального подтверждения пока нет.
Ранее глава Запорожской ОГА Юрий Малашко предупреждал о возможных пусках ракет из ЗРК С-300 в направлении областного центра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко