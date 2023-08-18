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Валентина Чорна, редактор ленты

Ракетная опасность на Запорожье: в области сообщают о взрывах

Ракетная опасность на Запорожье: в области сообщают о взрывах

Ночью 18 августа во время воздушной тревоги в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили жители в местных Telegram-каналах, официального подтверждения пока нет.

Ранее глава Запорожской ОГА Юрий Малашко предупреждал о возможных пусках ракет из ЗРК С-300 в направлении областного центра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Ракетная опасность на Запорожье: в области сообщают о взрывах

Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, Ракетные удары России, Російська агресія
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