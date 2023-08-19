Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА

Российские оккупанты во время очередного обстрела Херсона убили пожилого жителя города.

Об этом вечером 18 августа в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина, — сообщил он.

Глава ОВА добавил, что также травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина.

По данным Прокудина, пострадавшим на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации утром обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Удары РФ были нанесены по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. В результате очередного теракта со стороны России артиллерией врага были повреждены дома и автомобили в Понятовке, Садовом, Степановке, Камышанах и Антоновке. В Томиной Балке повреждены жилые дома, линия электропередач и ранены домашние животные.

Подробнее об атаке на Херсон 18 августа — читайте в материале на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

ФОТО: КГВА

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