Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
Российские оккупанты во время очередного обстрела Херсона убили пожилого жителя города.
Об этом вечером 18 августа в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
— Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина, — сообщил он.
Глава ОВА добавил, что также травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина.
По данным Прокудина, пострадавшим на месте была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации утром обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра.
Удары РФ были нанесены по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. В результате очередного теракта со стороны России артиллерией врага были повреждены дома и автомобили в Понятовке, Садовом, Степановке, Камышанах и Антоновке. В Томиной Балке повреждены жилые дома, линия электропередач и ранены домашние животные.
Подробнее об атаке на Херсон 18 августа — читайте в материале на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
ФОТО: КГВА
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко