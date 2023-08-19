Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд
На карте тревог в Николаевской области появилась радиационная угроза: в чем причина
На Житомирщине злоумышленники требовали 190 тыс. грн с военного, угрожая убить беременную жену
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА

Вибух, робота саперів, розмінування

Российские оккупанты во время очередного обстрела Херсона убили пожилого жителя города.

Об этом вечером 18 августа в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина, — сообщил он.

Глава ОВА добавил, что также травмы получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина.

По данным Прокудина, пострадавшим на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации утром обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Удары РФ были нанесены по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. В результате очередного теракта со стороны России артиллерией врага были повреждены дома и автомобили в Понятовке, Садовом, Степановке, Камышанах и Антоновке. В Томиной Балке повреждены жилые дома, линия электропередач и ранены домашние животные.

Подробнее об атаке на Херсон 18 августа — читайте в материале на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

ФОТО: КГВА

Война в Украине, Новости Херсона, Російська агресія, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угроза ударных БПЛА и одобрение программы обучения пилотов на F-16: 542-й день войны
Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
К украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства — Зеленский
зеленський
На запрос Дании: США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 — CNN
F-16
Готовим мощные вещи для усиления Украины — Зеленский
Володимир Зеленський
Россияне уже в трудном положении, там много потерь, но наступление ВСУ будет медленным – Милли
Марк Міллі
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Россия обстреляла жилой сектор Херсона, погиб пожилой мужчина — ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь