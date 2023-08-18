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Марта Бондаренко, редактор ленты

В ISW объяснили, чем важен прорыв обороны оккупантов в районе Роботиного и Урожайного

РЕБ війна
Фото: Генштаб ВСУ

Успехи Сил обороны Украины в районе небольших населенных пунктов Роботино и Урожайное (Запорожская и Донецкая области) имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных линий.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны.

Полковник ВСУ Петр Черник заявил, что трехэшелонированная российская линия обороны на юге состоит из: первой линии минных полей в несколько километров, второй линии, где сосредоточены артиллерия, техника и личный состав, и третьей линии тыловых позиций.

Контрнаступление ВСУ к северу и северо-востоку от Роботиного на западе Запорожской области может позволить украинским войскам начать продвижение в районах, расположенных за наиболее плотными минными полями.

Роботине карта

deepstatemap

Если районы вокруг второй линии обороны оккупантов будут не так усердно заминированы, то это положительно скажется на успехах украинцев.

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Стоит отметить, что российское командование бросило много ресурсов и личного состава на удержание таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому успехи ВСУ в этих районах свидетельствуют о значительной деградации российских сил.

Урожайне карта

deepstatemap

По оценкам ISW, россияне не располагают значительными оперативными резервами, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо отвода своих сил означают, что ВСУ перед наступлением удалось основательно ослабить российские подразделения.

Отсутствие у россиян оперативных резервов означает, что оккупанты будут вынуждены усиливать одни участки фронта за счет других, а это ослабит их оборонительные рубежи в целом и даст украинским войскам преимущество.

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Источник: ISW
Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, контрнаступ
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