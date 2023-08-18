В ISW объяснили, чем важен прорыв обороны оккупантов в районе Роботиного и Урожайного

Успехи Сил обороны Украины в районе небольших населенных пунктов Роботино и Урожайное (Запорожская и Донецкая области) имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонительных линий.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны.

Полковник ВСУ Петр Черник заявил, что трехэшелонированная российская линия обороны на юге состоит из: первой линии минных полей в несколько километров, второй линии, где сосредоточены артиллерия, техника и личный состав, и третьей линии тыловых позиций.

Контрнаступление ВСУ к северу и северо-востоку от Роботиного на западе Запорожской области может позволить украинским войскам начать продвижение в районах, расположенных за наиболее плотными минными полями.

Если районы вокруг второй линии обороны оккупантов будут не так усердно заминированы, то это положительно скажется на успехах украинцев.

Стоит отметить, что российское командование бросило много ресурсов и личного состава на удержание таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому успехи ВСУ в этих районах свидетельствуют о значительной деградации российских сил.

По оценкам ISW, россияне не располагают значительными оперативными резервами, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо отвода своих сил означают, что ВСУ перед наступлением удалось основательно ослабить российские подразделения.

Отсутствие у россиян оперативных резервов означает, что оккупанты будут вынуждены усиливать одни участки фронта за счет других, а это ослабит их оборонительные рубежи в целом и даст украинским войскам преимущество.

Источник : ISW

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