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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Симферополе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

Керченський (Кримський) міст

В оккупированном Крыму сообщают о работе противовоздушной обороны в районе Симферополя.

Также якобы были слышны взрывы и возле Джанкоя. Там полиция, пожарные и казаки поехали в сторону больницы, выставлено оцепление. Потом стало известно, что это могут быть учения.

Больше подробностей о произошедшем пока нет.

24 июля в Джанкойском районе раздавались мощные взрывы. Местные жители сообщали о детонации снарядов на российских складах в районе аэродрома.

31 июля во временно оккупированном Симферополе снова слышали взрывы.

Фото: Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Сімферополь
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