В Симферополе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО
В оккупированном Крыму сообщают о работе противовоздушной обороны в районе Симферополя.
Также якобы были слышны взрывы и возле Джанкоя. Там полиция, пожарные и казаки поехали в сторону больницы, выставлено оцепление. Потом стало известно, что это могут быть учения.
Больше подробностей о произошедшем пока нет.
24 июля в Джанкойском районе раздавались мощные взрывы. Местные жители сообщали о детонации снарядов на российских складах в районе аэродрома.
31 июля во временно оккупированном Симферополе снова слышали взрывы.
Фото: Крымский ветер
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко