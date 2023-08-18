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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украинцы активно возвращаются из оккупации через КПП на Сумщине — Верещук

евакуація, депортація
Фото: УНИАН

Через пропускной пункт Колотиловка (Белгородская область, РФ) — Покровка (Сумская область, Украина), который недавно возобновил работу для украинцев, которые были вынуждены эвакуироваться с временно оккупированных территорий, ежедневно проходит 200 человек.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Я хочу поблагодарить людей, которые выезжают с оккупированных территорий. Сейчас этот процесс активизировался. Например, на сумском направлении более 200 человек ежедневно выезжают и спасаются от оккупантов, – сказала она.

Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий выезжать в Украину через территорию РФ и пеший переход в Сумской области.

– Я призываю людей выезжать всеми силами. Хочу сделать объявление, возможно, на ВОТ не все знают, что на Сумщине действует бесплатный эвакуационный транспорт. Я знаю, что люди боятся, не имея денег, что их здесь ждет… Главное — доехать до перехода, а там мы вам во всем поможем, – отметила вице-премьер.

Напомним, в Украине работают два гуманитарных коридора, через которые украинцы, которых эвакуировали в РФ, могут вернуться на подконтрольные Украине территории. Один из них на Сумщине, второй на Волыни.

Это КПП Колотиловка (Белгородская область, РФ) — Покровка (Сумская область, Украина) и КПП Доманово-Мокраны, что на границе Волыни с Беларусью.

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Ирина Верещук, Белгород, Война в Украине, Російська агресія, Сумская область
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