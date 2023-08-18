Грузовики, танки, БТР: в Мариуполе заметили движение техники РФ в направлении Бердянска
Во временно оккупированном городе Мариуполь (Донецкая область) заметили движение значительного количества военной техники РФ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав фото и видео.
По его данным, вражеская техника направлялась в сторону оккупированного Бердянска (Запорожская область).
– Фиксируем большое перемещение техники. Через Мариуполь в направлении Бердянска движется не менее 20 грузовиков с боевыми комплектами, живой силой и автомобилями специального назначения, — отметил Андрющенко.
Кроме того, оккупанты провезли четыре лафета с танками и около 10 лафетов с бронетранспортерами.
На территории бывшего Никольского района Донецкой области враг скапливает военный контингент.
Происходит наращивание живой силы и техники, в том числе бронетранспортеров РФ, со стороны оккупированных территорий Запорожской области.
Также наблюдается высокая активность авиации РФ.
– Из необычного – снова задействован Приморско-Ахтарский аэродром (в Краснодарском крае РФ. — Ред.), самолеты заходят опять на малой высоте, набирая высоту уже над Урзуфом (Донецкая область. — Ред.), — уточнил Андрющенко.
В британской разведке недавно сообщали, что РФ перебросила десантников из Херсонской в Запорожскую область, где продолжаются ожесточенные бои. Это может ослабить оборону путинских солдат на левом берегу Днепра.
По данным аналитиков американского Института изучения войны, успехи ВСУ в районе населенных пунктов Роботино и Урожайное (Запорожская и Донецкая области) имеют важное тактическое значение.
Источник: Telegram Петра Андрющенко
Фото: Telegram Петра Андрющенко
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