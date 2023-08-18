Защищает небо от баллистических ракет: что известно о системе об Arrow-3 и сможет ли Украина ее получить

Израиль получил разрешение от Соединенных Штатов на продажу системы противоракетной обороны Arrow-3 Германии. Это станет крупнейшей оборонной сделкой в истории Израиля.

Что известно о системе ПРО Arrow-3, в чем ее особенность и какие технические характеристики, узнавали Факты ICTV.

Система об Arrow-3: что известно

Противоракетный комплекс Arrow (Hetz) начали создавать еще в 1986 году. К 1994 прототип успешно прошел испытания, а первая система была развернута в марте 2000 года.

Система противоракетной обороны разрабатывалась в соответствии с планами израильского правительства, которое хотело создать эффективное средство ПРО.

Однако финансирование и производство системы осуществляется совместно Израилем и США. Поскольку создание такой мощной системы стало вызовом для израильского военно-промышленного комплекса, а сама разработка и испытания требовали немало финансовых вливаний, руководство Израиля обратилось к Соединенным Штатам Америки.

Меморандум о совместном создании и финансировании проекта Arrow был подписан сторонами 6 мая 1986 года.

Основными разработчиками системы являются компании Israel Aerospace Industries и Boeing.

Сначала была разработана ракета Arrow-1, которая успешно прошла все испытания. Впоследствии была создана версия Arrow-2, которая была принята на вооружение и поставлена в серийное производство.

Arrow-2 считается одним из самых эффективных систем противоракетной обороны, которые сейчас стоят на вооружении. Она стала первым комплексом ПРО, который специально разрабатывали для перехвата и уничтожения баллистических ракет.

В январе 2018 года была введена в эксплуатацию ракета Arrow-3, которая имеет большую скорость, дальность и высоту полета. Также последняя система способна перехватывать баллистические ракеты еще во время их полета в космическом пространстве.

Arrow-3 может перехватывать баллистические ракеты, особенно те, которые несут оружие массового уничтожения, на высотах более 100 км, и в больших диапазонах.

Когда цель и ее курс идентифицированы, перехватчик Arrow перенаправляется с помощью своего сопла вектора тяги, чтобы закрыть разрыв и провести перехват “тело к телу”.

Особенности и применение

Военный аналитик и эксперт Петр Черник отмечает, что Arrow-3 входит в состав многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля.

— Arrow-3 работает вместе комплексами Железный купол и Праща Давида и закрывает верхний уровень, то есть перехватывает прежде всего баллистические ракеты. Это очень серьезная и мощная ракета, — говорит Черник.

Эксперт добавляет, что это хорошая двухступенчатая ракета, которая бы улучшила сбивание крылатых ракет в небе над Украиной.

На сайте Israel Aerospace Industries отмечают, что система оружия Arrow может работать в автономном режиме или в сетево-центрическом режиме, защищая территорию от баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности.

Комплекс способен эффективно перехватывать с воздуха угрозы, связанные с оружием массового уничтожения и другими типами обычных боеголовок.

Системы Arrow представляют собой семейство перехватчиков и модульных подсистем, предназначенных для обеспечения высокоэффективной многоуровневой защиты от угрозы баллистических ракет.

— Arrow наблюдает, обнаруживает, отслеживает, распознает и уничтожает баллистические ракеты. Система является модульной и может быть перенастроена и адаптирована к конкретным требованиям, географическим особенностям, существующим системам и инфраструктурам. Система Arrow легко транспортируется, что обеспечивает ее быстрое развертывание в условиях постоянных ракетных угроз, — добавляют в Israel Aerospace Industries.

Основные особенности Arrow-3:

Защищает очень большую территорию.

Высокая эффективность против различных типов ракет и боеголовок.

Возможность многократного перехвата залпов TBM.

Предупреждение, идентификация цели, оценка точки запуска и точное прогнозирование точки удара.

Возможность адаптации к различным географическим условиям и инфраструктурам.

Открытая архитектура системы обеспечивает полную совместимость с другими воздушными и наземными ракетами.

Возможности экзоатмосферного перехвата.

Может обнаруживать, отслеживать и распознавать цели на больших расстояниях.

Сверхзвуковая скорость.

Двухступенчатый перехват.

Arrow 3 предназначен для уничтожения ракет за пределами атмосферы.

Две ступени твердотопливного двигателя.

Совместимость с 21-дюймовой системой вертикального запуска (VLS).

Короткое время реакции.

Современная маневренность.

Одновременная обработка нескольких угроз.

Может различать воздушные цели.

Комплекс способен перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3000 км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду. Противоракеты рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере. Система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно, а также наводить на одну из них до двух противоракет, способных развивать скорость до 2,5 км в секунду.

Дальность перехвата озвучивается в 2400 км, высота – более 100 км. Отмечается, что батарея комплекса Arrow-3 может перехватывать залпы у более пяти баллистических ракет в течение 30 секунд. Причем запуск может осуществляться еще до того, когда станет известно, куда летит вражеская ракета – а когда цель и курс будут обнаружены, ракета-перехватчик осуществит перенаправление.

Сможет ли Украина получить Arrow-3

По мнению Петра Черника, Украине надеяться на Arrow-3 точно не стоит.

— Я объясню почему. У израильтян очень тонкая материя относительно Ирана. Единственная страна, которая может помочь Ирану обогатить уран до того, чтобы из него начали добывать вооруженный плутоний, это Россия. Соответственно, Израиль не пойдет на откровенную позицию поддержки Украины, потому что это может спровоцировать россиян на шаг ускорить ядерную программу Ирана, — говорит Черник.

Технические характеристики

Высота перехвата — более 100 км.

Дальность перехвата — до 3000 км.

Способна развивать скорость до 2,5 км в секунду.

Стоимость одной такой ракеты оценивается в $2-3 млн.

Способна одновременно вести до 12 целей.

Фото: Israel Aerospace Industries

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