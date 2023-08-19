Будет нападением на страну-перевозчика: Данилов об угрозах РФ для судов в Черном море

Если Россия будет атаковать гражданские суда под иностранным флагом, которые отправляются из портов Украины через гуманитарный коридор, это будет приравниваться к нападению на страну-перевозчика.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского Радио.

Он отметил, что Украина соблюдает все правила международного морского права. И Киев не собирается согласовывать с РФ свои планы по судоходству.

Данилов напомнил, что через новый гуманитарный коридор на днях прошло первое гражданское судно. Он заверил, что это не последний корабль под флагом другого государства, который выходит из портов Украины.

– Мы будем это делать абсолютно публично, чтобы весь мир знал, что идут именно гражданские суда с едой и другими вещами, которые к военным делам не имеют никакого отношения, – заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что поведение агрессора в этой ситуации прогнозировать сложно. В то же время, он напомнил о последствиях для РФ, если она будет атаковать суда в Черном море.

– Если они будут атаковать суда, идущие под флагом других стран, то это уже непосредственная атака на эти страны, а не на Украину, – подчеркнул Данилов.

Как известно, Россия отказалась продлевать Черноморскую зерновую инициативу после 17 июля.

В связи с этим Украина определила новые временные маршруты движения гражданских судов до или из наших портов на Черном море. 16 августа из порта Одессы через временный коридор отправилось первое судно с украинским продовольствием. Это контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга с более чем 30 тыс. тонн груза на борту.

По состоянию на 18 августа сообщалось, что судно уже прибыло в Стамбул.

Недавно РФ совершила провокацию против турецкого сухогруза Сукру Окан в Черном море, следовавшего в порт Измаила.

Источник: Украинское Радио

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