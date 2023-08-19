Ночью в Симферополе и Перевальном были громкие взрывы
Ночью в Симферополе и Перевальном было громко. Россияне заявляют, что якобы сбили ракету С-200.
По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, в Перевальном расположена военная часть россиян.
В некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей, сообщают местные жители. Взрыв также слышали в Алуште.
18 августа в оккупированном Симферополе также были слышны взрывы — сообщали о работе противовоздушной обороны. Громко было и возле Джанкоя.
31 июля во временно оккупированном Симферополе слышали взрывы.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов