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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью в Симферополе и Перевальном были громкие взрывы

Ночью в Симферополе и Перевальном были громкие взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью в Симферополе и Перевальном было громко. Россияне заявляют, что якобы сбили ракету С-200.

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, в Перевальном расположена военная часть россиян.

В некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей, сообщают местные жители. Взрыв также слышали в Алуште.

18 августа в оккупированном Симферополе также были слышны взрывы — сообщали о работе противовоздушной обороны. Громко было и возле Джанкоя.

31 июля во временно оккупированном Симферополе слышали взрывы.

Война в Украине, Взрыв, Сімферополь
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