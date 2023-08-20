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Илья Нежигай, редактор ленты

В ООН назвали отвратительным и осудили удар РФ по Чернигову

Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023
Фото: УНИАН

В ООН назвали российскую атаку по центру Чернигова утром 19 августа отвратительной и осудили очередной российский теракт.

Об этом, как пишет CNN, заявила гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун.

Известно, что в результате атаки РФ погибли 7 человек, в том числе 6-летняя девочка, а также по меньшей мере 100 человек получили ранения.

— Это отвратительно — атаковать главную площадь большого города утром, когда люди выходят на прогулку, некоторые идут в церковь, чтобы отпраздновать религиозный день для многих украинцев”, — добавила она.

В субботу отмечается большой праздник в православном календаре — Преображение Господне.

— Я чрезвычайно обеспокоена новостью о еще одном российском ударе, который недавно был нанесен по центру Чернигова, на севере Украины, в результате чего десятки гражданских лиц погибли и были ранены, в том числе дети, — сказала Браун.

Она осудила “повторяющуюся практику российских ударов по населенным районам Украины, что приводит к гибели людей, массовым разрушениям и резкому росту гуманитарных потребностей”.

— Атаки, направленные против гражданских лиц или гражданских объектов, строго запрещены международным гуманитарным правом. Это должно прекратиться, — сказала она.

Удар России по Чернигову, о котором идет речь, состоялся утром 19 августа. На месте, где российские войска решили вновь совершить ракетный теракт, проходило публичное мероприятие, где находились сотни горожан и гостей Чернигова.

Подробнее об атаке России по Чернигову — читайте в материале на Фактах ICTV.

Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Источник: CNN
Война в Украине, ООН, Ракетные удары России, Російська агресія, Теракты, Чернигов
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