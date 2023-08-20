Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС

Оккупанты разработали “план развития” Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на данные украинского подполья.

— Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того, чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ, — говорится в сообщении.

В то же время местных жителей при этом принудительно депортируют на территорию страны-агрессора.

В Центре отметили, что данные действия соответствуют признакам геноцида.

Вчера, 19 августа, во временно оккупированном Мариуполе произошел конфликт между кадыровцами и россиянами. Раздавались выстрелы, приезжали машины скорой помощи.

Источник: Центр нацсопротивления

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