Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС

Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС
Фото: Getty Images

Оккупанты разработали “план развития” Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на данные украинского подполья.

— Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того, чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ, — говорится в сообщении.

В то же время местных жителей при этом принудительно депортируют на территорию страны-агрессора.

В Центре отметили, что данные действия соответствуют признакам геноцида.

Вчера, 19 августа, во временно оккупированном Мариуполе произошел конфликт между кадыровцами и россиянами. Раздавались выстрелы, приезжали машины скорой помощи.

Читайте также
Не все возвращаются домой. Оккупанты еженедельно арестовывают около 100 мариупольцев
російські окупанти

Источник: Центр нацсопротивления

Война в Украине, Мариуполь, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В результате обстрела на Харьковщине погиб дедушка, еще 10 человек получили ранения — ОВА
Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС
В Белгороде были слышны взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА
Бєлгород
Россияне не изучают историю Украины и не имеют представления о нашем государстве — учитель истории
День Незалежності
Украина получит 42 истребителя F-16, РФ атакуют дроны: 543-й день войны
Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Кремль планирует заселить в Мариуполь 300 тысяч россиян — ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь