На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский

Кроме того, за прошедшие сутки РФ 16 раз атаковала украинские позиции и осуществила 626 обстрелов, нанеся 15 авиаударов.

— Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153), — сообщил Тарнавский.

В частности было уничтожено 27 единиц военной техники противника:

6 танков;

6 ББМ;

8 артиллерийских систем и минометов;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

1 СПГ;

1 БпЛА;

2 единицы автомобильной;

1 единица специальной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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