Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский

Кроме того, за прошедшие сутки РФ 16 раз атаковала украинские позиции и осуществила 626 обстрелов, нанеся 15 авиаударов.

— Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153), — сообщил Тарнавский.

В частности было уничтожено 27 единиц военной техники противника:

  • 6 танков;
  • 6 ББМ;
  • 8 артиллерийских систем и минометов;
  • 1 РСЗО;
  • 1 ПТРК;
  • 1 СПГ;
  • 1 БпЛА;
  • 2 единицы автомобильной;
  • 1 единица специальной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы это не обсуждали: Зеленский о применении F-16 на территории РФ
Володимир Зеленський
Дания передает Украине 19 истребителей F-16 — Фредериксен
Винищувач F-16
Свободу Украине! В финале ЧМ по футболу среди женщин на поле выбежал болельщик
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский
Дания подтвердила, что передаст Украине истребители F-16
винищувач F-16
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь