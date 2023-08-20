На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 27 единиц техники — Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.
Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский
Кроме того, за прошедшие сутки РФ 16 раз атаковала украинские позиции и осуществила 626 обстрелов, нанеся 15 авиаударов.
— Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153), — сообщил Тарнавский.
В частности было уничтожено 27 единиц военной техники противника:
- 6 танков;
- 6 ББМ;
- 8 артиллерийских систем и минометов;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 1 СПГ;
- 1 БпЛА;
- 2 единицы автомобильной;
- 1 единица специальной техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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